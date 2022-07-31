Лондон, 31 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. 10% жителей Великобритании отказались от планов на отпуск на фоне подорожавшего бензина. Об этом передает The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

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Опрос среди жителей Британии показал, что 7% отменили поездки к пожилым родственникам из-за высоких цен. При этом свыше 12% британских автомобилистов перестали ездить на работу на машинах.

Количество жителей страны, решивших пересесть на общественный транспорт, в возрасте от 18 до 24 лет достигло 20%. 10% в возрасте до 34 лет обратили внимание, что захотели продать личный транспорт.