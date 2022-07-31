Ставрополь, , 15:33 — REGNUM В результате ДТП с участием маршрутного такси в Ставропольском крае погибли пять человек. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Аварийный знак

«Уточненная информация по ДТП в Петровском округе на данный момент: 5 человек погибли, остальные пострадали», — отметил он в Telegram-канале.

Днем 31 июля на автодороге Астрахань — Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси «Газель» с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской «Газелью».

В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 6 человек доставлены в больницу.