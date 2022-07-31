Тайбэй, , 15:31 — REGNUM Глобальные продажи смартфонов в 2022 году составят от 1,2 млрд до 1,27 млрд устройств. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на прогноз компании MediaTek.

Мобильный телефон Pixabay.com

Тайваньская компания MediaTek является ведущим производителем мобильных чипов. Производимые этой компанией чипы используются в смартфонах многих брендов, включая Samsung Electronics, Xiaomi и Vivo.

В компании представили прогноз развития глобального рынка смартфонов в 2022 году. Эксперты MediaTek ожидают, что продажи смартфонов в сравнении с 2021 годом сократятся на 6-11% и составят от 1,2 млрд до 1,27 млрд устройств. Ранее в компании ожидали, что в 2022 году во всём мире будет продано около 1,35 млрд смартфонов.

Глобальный спрос на бытовую электронику во всём мире снизился на фоне длительного карантина в Китае в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции в начале 2022 года. Ситуация усугубилась в связи с экономическими последствиями антироссийских санкций стран Запада и ответными действиями правительства России.

Ранее крупнейший производитель процессоров для персональных компьютеров — американская компания Intel — также сократил годовой прогноз поставок в этой отрасли. В компании ожидают в 2022 году падения выручки по всем ключевым направлениям деятельности.

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