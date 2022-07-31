София, , 15:29 — REGNUM В Карнобате (Болгария) произошел пожар на складе боеприпасов, принадлежащем бизнесмену Эмилиану Гебреву, который поставлял вооружение Киеву в 2014 году.

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«Склады боеприпасов находятся на территории бывших армейских казарм. Пожару предшествовал небольшой взрыв», — передает BNR со ссылкой на Гебрева. По его словам, на складе находились устаревшие боеприпасы.

Полиция же сообщает, что взрыва не было.

В 2021 году New York Times сообщала, что Гебрев признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 г.