Донецк, 31 июля 2022, 15:25 — REGNUM Некоторые жители Донецка самостоятельно пытаются уничтожать мины-лепестки, установленные в городе, с помощью автомобильных покрышек. Видео с таким видом «разминирования» опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.
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На видеозаписи видно, как мужчина в камуфляжной форме кидает покрышку на мину, в результате чего она взрывается.
ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) «Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия советского производства.
Ранее житель Донецка подорвался на мине «Лепесток».