Москва, , 15:23 — REGNUM 1 августа президент РФ Владимир Путин проведет совещание по развитию металлургического комплекса, с докладом выступит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«1 августа Владимир Путин проведет в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам развития металлургического комплекса РФ», — отмечается в сообщении.

С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.