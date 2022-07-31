Севастополь, , 15:22 — REGNUM Жёлтый уровень террористической опасности вводится на территории Севастополя, сообщил 31 июля губернатор города Михаил Развожаев.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Приняли решение о введение «желтого» уровня террористической опасности. «Желтый» уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности. Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку», — написал в телеграм-канале губернатор.

Он пояснил, что введение режима никак не скажется на обычной жизни горожан. Губернатор также призвал севастопольцев и гостей города сохранять спокойствие, но быть более бдительными.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Севастополя отменены все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ после атака украинского беспилотника на штаб Черноморского флота.