Севастополь, 31 июля 2022, 15:22 — REGNUM Жёлтый уровень террористической опасности вводится на территории Севастополя, сообщил 31 июля губернатор города Михаил Развожаев.
Он пояснил, что введение режима никак не скажется на обычной жизни горожан. Губернатор также призвал севастопольцев и гостей города сохранять спокойствие, но быть более бдительными.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Севастополя отменены все праздничные мероприятия ко Дню ВМФ после атака украинского беспилотника на штаб Черноморского флота.