Николай Михальченко,
31 июля 2022, 17:07 — REGNUM Бухта Тихая — это одна из самых известных природных достопримечательностей Сахалина. Бухта расположена на восточном побережье острова, в 118 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий.
Бухта Тихая — одна из главных природных достопримечательностей Сахалина
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Своё название бухта получила благодаря русскому мореплавателю И. Ф. Крузенштерну, который во время похода 1803–1806 гг, проходя мимо берегов, заметил, что здесь практически не бывает сильных волн.
Бухта расположена в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Бухта получила своё название из-за практически полного отсутствия волн
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Пик Смелый
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Бухта Тихая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Бухта Тихая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
База отдыха бухты Тихая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Уборка бухты
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Действительно, с запада и севера от сильных ветров бухту защищают отроги, а каменистый бренч, уходящий от мыса, играет роль природного волнореза.
Узкая песчаная полоса идёт вдоль кромки воды
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Скальные вершины бухты Тихая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Чайки на берегу бухты
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Бухта Тихая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Основную часть бухты занимают скалы вулканической и осадочной породы и огромные валуны высотой около 30 метров. На них произрастают морской шиповник, брусника, курильский бамбук, аралия, мертензия и множество других видов растений.
Растительность бухты Тихая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Растительность бухты Тихая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Растительность бухты Тихая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Узкая песчаная полоса идёт вдоль кромки воды (10–20 метров). На берегу, особенно после штормов, можно найти местный янтарь тёмного цвета — сахалинит.
Пляж бухты Тихая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
После шторма на берегу можно найти янтарь — сахалинит
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Бухта Тихая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Пляж бухты Тихая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Посередине бухты находится неприступный скальный островок Заметный. Скала возвышается прямо из воды, имеет плоскую вершину и широкое основание. К островку невозможно подобраться, поэтому его облюбовали чайки и другие птицы.
В бухте находится скальный островок Заметный с плоской вершиной и широким основанием
Николай Михальченко © ИА REGNUM
К скале невозможно подобраться, поэтому её облюбовали чайки
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Серые чайки
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Скальный островок Заметный
Николай Михальченко © ИА REGNUM
В летний сезон в бухте очень много отдыхающих. Глубина в заливе у берега всего около 1,5 метра, и летом вода может прогреться до +20 °С. Уединённая бухта привлекает и любителей рыбалки, тишина в этих местах нарушается лишь редким шумом волн и вскриками чаек.
Бухта Тихая
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Основную часть бухты занимают скалы вулканической и осадочной породы
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Дорога из Южно-Сахалинска до бухты займёт около 2,5 часа на авто
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Бухта в любую погоду привлекает любителей спокойного отдыха и рыбалки
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Туристическая палатка на берегу бухты
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Добраться до этой бухты совсем несложно. От Южно-Сахалинска необходимо ехать в сторону Макарова. Дорога большую часть проходит по асфальту, и всего 4 км от станции «Тихая» по грунтовке до самой бухты. Время в пути составит около 2,5 часа.