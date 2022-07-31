31 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Николай Михальченко, , 17:07 — REGNUM Бухта Тихая — это одна из самых известных природных достопримечательностей Сахалина. Бухта расположена на восточном побережье острова, в 118 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий.

Бухта Тихая — одна из главных природных достопримечательностей Сахалина Николай Михальченко © ИА REGNUM

Своё название бухта получила благодаря русскому мореплавателю И. Ф. Крузенштерну, который во время похода 1803–1806 гг, проходя мимо берегов, заметил, что здесь практически не бывает сильных волн.

Бухта расположена в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий Николай Михальченко © ИА REGNUM

Бухта получила своё название из-за практически полного отсутствия волн Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пик Смелый Николай Михальченко © ИА REGNUM

Бухта Тихая Николай Михальченко © ИА REGNUM

Бухта Тихая Николай Михальченко © ИА REGNUM

База отдыха бухты Тихая Николай Михальченко © ИА REGNUM

Уборка бухты Николай Михальченко © ИА REGNUM

Действительно, с запада и севера от сильных ветров бухту защищают отроги, а каменистый бренч, уходящий от мыса, играет роль природного волнореза.

Узкая песчаная полоса идёт вдоль кромки воды Николай Михальченко © ИА REGNUM

Скальные вершины бухты Тихая Николай Михальченко © ИА REGNUM

Чайки на берегу бухты Николай Михальченко © ИА REGNUM

Бухта Тихая Николай Михальченко © ИА REGNUM

Основную часть бухты занимают скалы вулканической и осадочной породы и огромные валуны высотой около 30 метров. На них произрастают морской шиповник, брусника, курильский бамбук, аралия, мертензия и множество других видов растений.

Растительность бухты Тихая Николай Михальченко © ИА REGNUM

Растительность бухты Тихая Николай Михальченко © ИА REGNUM Растительность бухты Тихая Николай Михальченко © ИА REGNUM

Узкая песчаная полоса идёт вдоль кромки воды (10–20 метров). На берегу, особенно после штормов, можно найти местный янтарь тёмного цвета — сахалинит.

Пляж бухты Тихая Николай Михальченко © ИА REGNUM

После шторма на берегу можно найти янтарь — сахалинит Николай Михальченко © ИА REGNUM

Бухта Тихая Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пляж бухты Тихая Николай Михальченко © ИА REGNUM

Посередине бухты находится неприступный скальный островок Заметный. Скала возвышается прямо из воды, имеет плоскую вершину и широкое основание. К островку невозможно подобраться, поэтому его облюбовали чайки и другие птицы.

В бухте находится скальный островок Заметный с плоской вершиной и широким основанием Николай Михальченко © ИА REGNUM

К скале невозможно подобраться, поэтому её облюбовали чайки Николай Михальченко © ИА REGNUM

Серые чайки Николай Михальченко © ИА REGNUM

Скальный островок Заметный Николай Михальченко © ИА REGNUM

В летний сезон в бухте очень много отдыхающих. Глубина в заливе у берега всего около 1,5 метра, и летом вода может прогреться до +20 °С. Уединённая бухта привлекает и любителей рыбалки, тишина в этих местах нарушается лишь редким шумом волн и вскриками чаек.

Бухта Тихая Николай Михальченко © ИА REGNUM

Основную часть бухты занимают скалы вулканической и осадочной породы Николай Михальченко © ИА REGNUM

Дорога из Южно-Сахалинска до бухты займёт около 2,5 часа на авто Николай Михальченко © ИА REGNUM

Бухта в любую погоду привлекает любителей спокойного отдыха и рыбалки Николай Михальченко © ИА REGNUM

Туристическая палатка на берегу бухты Николай Михальченко © ИА REGNUM

Добраться до этой бухты совсем несложно. От Южно-Сахалинска необходимо ехать в сторону Макарова. Дорога большую часть проходит по асфальту, и всего 4 км от станции «Тихая» по грунтовке до самой бухты. Время в пути составит около 2,5 часа.