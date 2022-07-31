Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:18 — REGNUM В Кемеровской области полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы успокоить группу нетрезвых мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции региона.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц Новокузнецка нетрезвый мужчина управляет автомобилем «Нива». Когда экипаж ГИБДД остановил машину, из неё вышли четверо нетрезвых мужчин, которые вели себя агрессивно.

«С криками, нецензурной бранью и угрозами начали движение в направлении одного из полицейских. На неоднократные предупреждения и предупредительный выстрел один из мужчин не реагировал. Он продолжил сокращать дистанцию, в связи с чем полицейский применил оружие, ранив его в ногу. После этого автоинспекторы оказали раненому необходимую помощь, вызвали на место происшествия бригаду медиков и следственно-оперативную группу», — уточнили в полиции.

По факту применения табельного оружия назначена служебная проверка. По предварительным данным, действия полицейского являются правомерными. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».