Донецк, 31 июля 2022, 15:15 — REGNUM Украинские войска продолжают обстреливать Донецк. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:45 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Горловке 12 снарядов «натовского» калибра.
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