Бугуруслан, Оренбургская область, , 15:06 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области кредитный специалист потребительного кооператива присвоила денежные средства клиентов. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, 23-летняя гражданка пять месяцев подряд похищала деньги, которые граждане вносили в счёт погашения займов. Всего она присвоила 324 тыс. рублей и потратила их на собственные нужды.

Теперь ей грозит до шести лет колонии. Пока она находится под подпиской о невыезде.