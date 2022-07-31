Санкт-Петербург, 31 июля 2022, 15:05 — REGNUM Барельеф, который посвящён победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года, открыл в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом 31 июля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Иван Айвазовский. Синопский бой. 1853
Иван Айвазовский. Синопский бой. 1853

«Сегодня мы открываем барельеф «Синопское сражение». Он продолжает серию скульптурных композиций, представляющих знаковые для российской истории морские баталии. Обращаясь к этой теме, мы отдаем дань памяти и уважения поколениям военных моряков, посвятивших свою жизнь служению Родине», — сказал Шойгу во время церемонии открытия.

Также глава Минобороны РФ утончил, что своим мужеством и стойкостью русские моряки снискали право России называться великой морской державой и через год во время героической обороны Севастополя с честью выполнили свой воинский долг.

При этом он подчеркнул, что в наше время преемники героев Синопского сражения надёжно обеспечивают безопасность России и готовы к защите её интересов в самых удаленных уголках Мирового океана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в новой российской Морской доктрине, которая ранее была утверждена указом президента РФ Владимира Путина, говорится, что обеспечение возможности строительства авианосцев является приоритетным направлением для судостроения России.