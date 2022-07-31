Санкт-Петербург, 31 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Барельеф, который посвящён победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года, открыл в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом 31 июля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Иван Айвазовский. Синопский бой. 1853

«Сегодня мы открываем барельеф «Синопское сражение». Он продолжает серию скульптурных композиций, представляющих знаковые для российской истории морские баталии. Обращаясь к этой теме, мы отдаем дань памяти и уважения поколениям военных моряков, посвятивших свою жизнь служению Родине», — сказал Шойгу во время церемонии открытия.

Также глава Минобороны РФ уточнил, что своим мужеством и стойкостью русские моряки снискали право России называться великой морской державой и через год во время героической обороны Севастополя с честью выполнили свой воинский долг.

При этом он подчеркнул, что в наше время преемники героев Синопского сражения надёжно обеспечивают безопасность России и готовы к защите её интересов в самых удаленных уголках Мирового океана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в новой российской Морской доктрине, которая ранее была утверждена указом президента РФ Владимира Путина, говорится, что обеспечение возможности строительства авианосцев является приоритетным направлением для судостроения России.