* талибами — запрещённая в России организация

Тегеран, 31 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. На границе с Афганистаном в районе города Хирманд произошло столкновение между пограничными войсками Ирана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает 31 июля IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Столкновения между пограничниками и группировкой движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжаются.

О жертвах и пострадавший пока не сообщается. О причинах столкновения также ничего неизвестно.