Манчестер, Великобритания, , 15:01 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» предпримет попытку подписать 26-летнего атакующего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио, если не получится договориться с хавбеком «Барселоны» Френки де Йонгом. Об этом 31 июля сообщило издание The Sun.

Марко Асенсио Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, «Реал» не намерен продлевать с Асенсио контракт, который рассчитан еще на один год до конца сезона 2022/23. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанца в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Марко Асенсио также были заинтересованы «Ливерпуль» и «Милан»

В прошедшем сезоне Ла Лиги 2021/22 испанский полузащитник принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, в котором отметился десятью забитыми мячами.