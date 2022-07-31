Рыбинский район, Красноярский край, 31 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Красноярского края произошло очередной ДТП, в результате которого пострадали малолетние дети. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

УГИБДД по Красноярскому краю ДТП в Красноярском крае

Днём 29 июля на трассе Заозёрный — Агинское водитель автомобиля Nissan слетел с дороги в кювет, почему чего машина опрокинулась через крышу. В этот момент в салоне, кроме водителя находились три пассажира, в том числе двое детей 2 и 6 лет. Все они в результате получили травмы.

«В ходе установления обстоятельств происшествия госавтоинспекторы установили у 35-летнего водителя состояние алкогольного опьянения. Результаты прибора — 0,83 мг/л. Также у водителя отсутствует право управления транспортным средством», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, мужчина пользовался информацией из группа в мессенджере, где граждане сообщали информацию о местонахождении инспекторов ГИБДД. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

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