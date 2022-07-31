Москва, 31 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. 23-летний российский фланговый защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов пропустит около двух месяцев из-за травмы, полученной вчера, 30 июля, в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5).

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«Максим пропустит около 6-8 недель. Диагноз не назову. Но у него повреждение связок голеностопа», — цитирует агента футболиста Александра Клюева издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Максим Ненахов принял участие в 13 матчах Мир Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле Ненахов провел 633 минуты.

Защитник выступает за «Локомотив» с 1 июля 2021 года после перехода из грозненского «Ахмата» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Ненахова, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,5 миллионов евро.