Донецк, 31 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Горловке 12 снарядов «натовского» калибра. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:10 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка: выпущено 12 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 10 снарядов.