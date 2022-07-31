Орск, Оренбургская область, 31 июля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области автобус сбил 95-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на улице Краматорской. За рулём автобуса № 131 Орск — Новотроицк находился 31-летний водитель. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами таза и рёбер. От полученных травм он скончался. Полиция проводит проверку по факту трагедии.