Москва, , 14:48 — REGNUM Китайский автопроизводитель Jetour представил стратегию развития компании, предусматривающую выход на российский рынок. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Jetour X90 Plus Jetour

Jetour является дочерней компанией китайского государственного автогиганта Chery. Созданная четыре года назад компания позиционируется как бренд автомобилей для путешествий.

В ближайшее время компания планирует развить свою модельную линейку кроссоверов, минивэнов, внедорожников и гибридных автомобилей. Представленная стратегия компании предусматривает также выход на рынки других стран, включая Россию и Казахстан.

Ожидается, что основу модельной линейки Jetour составят 4 кроссовера, 3 внедорожника и несколько гибридных моделей. Сейчас на рынке уже представлены кроссоверы Jetour X70 и X90. В третьем квартале 2022 года должны начаться продажи моделей Jetour Dasheng (X-1) и Jetour X-2.

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