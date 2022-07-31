Донецк, , 14:43 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку в ДНР. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:30 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка: выпущено 9 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка еще 10 снарядов.

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