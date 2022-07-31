Киев, , 14:43 — REGNUM Генеральный директор аграрной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, который входил в число ста самых крупных бизнесменов Украины, и его супруга погибли в Николаеве. Об этом 31 июля сообщает издание «Страна» со ссылкой на руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака.

Также указывается, что источники в окружении Вадатурского подтвердили факт его гибели, заявив, что в дом бизнесмена попала ракета.

«У него не было шансов. Он был очень упертый и сидел в Николаеве до последнего», — сказал изданию один из источников.

Отметим, Алексей Вадатурский в рейтинге журнала Forbes 100 самых крупных бизнесменов Украины в 2020 года занял 15-е место с состоянием $450 млн.