Ноттингем, Великобритания, 31 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. 31 июля «Ноттингем Форест», который в следующем сезоне будет выступать в Английской Премьер-лиге, усилился 24-летним бельгийским опорным полузащитником «Штутгарта» Орелем Мангаля.

Эмблема ФК «Штутгарт»

Сумма трансфера составила 11,7 миллиона фунтов (13 миллионов евро). При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийца в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Орель Мангаля принял участие в 28 турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Также хавбек получил четыре желтые карточки.

За «Штутгарт» Орель Мангаля выступал с 1 июля 2017 года после перехода из «Андерлехта» за 1,8 миллиона евро. Сезон 2018/19 бельгиец провел за «Гамбург» на правах аренды.