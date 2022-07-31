Манила, , 14:33 — REGNUM Экс-президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом в соцсети сообщила руководитель управления по связям с общественностью при главе государства Трикси Крус-Анхелес.

Фидель Вальдес Рамос был 12-м президентом Филиппин. Он был у власти в 1992—1998 гг. Зарекомендовал себя как политик правого крыла.

Во время протестов против диктатуры президента Фердинанда Маркоса он поддержал оппозицию и помог Корасон Акино осуществить военный переворот. Придя к власти, продолжал политику рыночных реформ в противовес социалистическим реформам времен Маркоса.