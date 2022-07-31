31 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили приглашение, которое направило Минобороны РФ в адрес ООН и Красного Креста, чтобы эти организации приняли участие в расследовании ракетного удара Вооружённых сил Украины по СИЗО в Еленовке.

Артур Савин, , 15:31 — REGNUM Заявление Министерства обороны России о том, что было принято решение пригласить экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста для проведения расследования удара по следственному изолятору в Еленовке (Донецкая Народная Республика), вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Какой-то мир абсурда. Приглашать фашистов, чтобы они признали, что укрорейх совершил преступление. Ситуация с «Боингом», часть вторая», — пишет Михаил С.

Многие пользователи сильно сомневаются, что расследование со стороны запятнавших свою репутацию организаций, таких как ООН и Красный Крест, окажется объективным и независимым от западной антироссийской повестки.

«Красный Крест до сих пор не может ответить, что с нашими пленными на украинской стороне. Ничего они не найдут в Еленовке, даже если с лупами ходить будут», — уверен Дима Ф.

«ООН и объективность — это вещи несовместимые. Но чтобы давить на Украину, чтобы всё-таки была признана террористическим государством — шаг верный», — считает Татьяна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные наблюдатели долгие годы никак не пытались разрешить конфликт между республиками Донбасса и киевским режимом, так что и в этот раз мы не увидим с их стороны желания содействовать объективному расследованию.

«ООН вообще плевать, видимо, хотели на украинские события. Делают вид только, что изучают что-то, а по итогу прикрывают все преступления киевского режима», — указывает Тимофей С.

Под маской мира. (фрагмент)

Часть людей полагает, что на Западе отныне в любой ситуации права Украина, а виновата, как правило, Россия.

«А толку-то от этих организаций? Всё равно у них вывод будет один — виновата Россия. Разве им позволят обидеть Украину? Не думаю», — написала Татьяна Д.

«А какой вообще в этом смысл? Ведь на Западе уже рассказали, что есть в Донбассе «народная забава» — последние восемь лет обстреливать самих себя», — отметил Дмитрий С.

Нашлись и те, кто уверен, что миссия ООН и Красного Креста в ДНР сыграет в любом случае положительную роль для Российской Федерации и республик Донбасса.

«Я понимаю, что мало кто хочет видеть расследование со стороны ООН, так как Киев визжит, что это сделала Россия, а ООН, как правило, встаёт на сторону Украины. Зато это расследование будет под двойным присмотром журналистов, как наших, так и западных. Поэтому любое решение ООН выгодно нам. Если они признают, что стреляли ВСУ, — хорошо. Хорошо, даже если не признают, потому что, когда им покажут всех свидетелей под камерами, осколки ракеты, интервью выживших пленных, это будет удар по репутации западных организаций и СМИ. Тогда мы умываем руки: ООН и Красный Крест дискредитировали себя в глазах мировой общественности, прессы. Значит, надо создавать новые эти структуры вместе со странами, которые не поддержали санкции против России. Захотят ли ООН и Красный Крест лишать такого количества членов, субсидирования, содержания? Вряд ли», — поделился своим мнением Andrey A.

Напомним, 31 июля Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что было принято решение пригласить экспертов Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста для проведения расследования удара по следственному изолятору в Еленовке (Донецкая Народная Республика).