Улан-Удэ, , 14:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Четырём заболевшим потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 137 890. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 522 человека, в том числе 12 за последние сутки.

Жертвами коронавируса в регионе, по состоянию на 31 июля, стали 3037 человек. За сутки подтверждён один летальный случай.