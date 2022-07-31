Москва, , 14:27 — REGNUM В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по пункту дислокации украинского националистического батальона «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова в Харькове было уничтожено до 350 нацистов. Об этом 31 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350-ти националистов», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также в результате этого удара было уничтожено 11 единиц военной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков РФ рассказал, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 261 самолет и 145 вертолетов.