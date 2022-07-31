Мадрид, 31 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Экстремальная жара в июле в Испании стала причиной смерти 2064 человек, сообщает Институт здоровья Карлоса III.

Pixabay.com Жара

Из общего числа смертей 1321 человек был старше 85 лет, 470 — в возрасте от 75 до 84 лет, 176 человек — в возрасте от 65 до 74 лет, 83 — в возрасте от 45 до 64 лет. По этой причине также умерли 10 детей до 14 лет.

Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института, за тот же период 2021 года смертей от высоких температур было в 4 раза меньше.