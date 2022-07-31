Лейпциг, Германия, , 14:20 — REGNUM 31 июля немецкий клуб «Ред Булл Лейпциг» объявил о трансфере 24-летнего флангового защитника «Хоффенхайма» и сборной Германии Дэвида Раума. «Быки» заплатили клубу из Зинсхайма 26 миллионов евро за трансфер футболиста.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Соглашение Дэвида Раума с «Ред Булл Лейпцигом» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Также Раум получил пять желтых карточек.

Ранее сообщалось, что в подписании Дэвида Раума также были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».