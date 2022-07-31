Ливерпуль, Великобритания, 31 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. 30-летний универсальный нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии по футболу Роберто Фирмино заявил, что хочет остаться в английском клубе.

Liverpoolfc.ru Мохамед Салах, Алисон, Роберто Фирмино и Садьо Мане в форме «Ливерпуля» сезона 2019/2020

«Я люблю эту команду, этот город и болельщиков. Я здесь. Конечно, я хочу остаться», — цитирует Фирмино бразильское издание TNT Sports Brasil.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» предложил «Ливерпулю» 23 миллиона евро за трансфер Фирмино. Текущее соглашение нападающего с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Роберто Фирмино принял участие в 20 турах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «Ливерпуль» Роберто Фирмино выступает с 1 июля 2015 года после перехода из «Хоффенхама» из Зинсхайма за 41 миллион евро.