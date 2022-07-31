Красноярск, 31 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 10 914 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 356 379 пациентов, в том числе 45 за сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 368 348. За последние 24 часа выявлено 113 новых носителей, 23 из которых госпитализированы в ковидные стационары.