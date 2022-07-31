Нижний Новгород, , 14:14 — REGNUM Сегодня, 31 июля, на стадионе «Нижний Новгород» футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с московским ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

На матч назначена бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Валерий Данченко и Михаил Иванов. Резервный арбитр — Артур Федоров.

Стартовые составы команд:

«Пари Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Иброхимхалил Юлдашев, Виктор Александров, Даниил Корнюшин, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Милсон, Мамаду Майга, Николай Калинский, Дмитрий Рыбчинский, Вячеслав Кротов.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Бахтиёр Зайнутдинов, Игорь Дивеев, Милан Гаич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Максим Мухин, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина, Федор Чалов.