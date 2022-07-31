Циолковский, Амурская область, 31 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В рамках второй очереди строительства космодрома «Восточный» в Амурской области завершена установка в проектное положение всех уровней кабель-заправочной башни для ракет-носителей семейства «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

En.kremlin.ru Космодром «Восточный»

Общая высота башни составила 66 метров. Вес сооружения достиг трёх тысяч тонн.

В кабель-заправочной башне будет установлено оборудование стартового комплекса. Также она позволит обслуживать ракету на пусковом столе.

В рамках второй очереди строительства космодрома «Восточный» ведётся сооружение стартового комплекса под новые ракеты-носители семейства «Ангара». Первый пуск с нового комплекса запланирован на декабрь 2023 года.