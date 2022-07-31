Симферополь, 31 июля 2022, 14:11 — REGNUM С призывом дождаться результатов расследования атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе и предложением не делать преждевременных выводов выступила 31 июля сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ольга Ковитиди
Ольга Ковитиди
Council.gov.ru

«Ранее полученная мною информация не вполне соответствует действительности. Работают федеральные службы, идет расследование. Ситуация в Крыму полностью контролируется», — приводит её слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака украинского беспилотного летательного аппарата на штаб ЧФ в Севастополе была проведена с территории города.