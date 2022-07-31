Симферополь, 31 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. С призывом дождаться результатов расследования атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе и предложением не делать преждевременных выводов выступила 31 июля сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Council.gov.ru Ольга Ковитиди

«Ранее полученная мною информация не вполне соответствует действительности. Работают федеральные службы, идет расследование. Ситуация в Крыму полностью контролируется», — приводит её слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака украинского беспилотного летательного аппарата на штаб ЧФ в Севастополе была проведена с территории города.