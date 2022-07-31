Донецк, , 14:09 — REGNUM ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка еще 10 снарядов. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:55 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; ️14:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще 6 снарядов.

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