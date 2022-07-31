Донецк, , 13:58 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще 6 снарядов. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:00 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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