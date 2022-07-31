Москва, , 13:56 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 261 самолет и 145 вертолетов. Об этом 31 июля сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, уничтожено 1649 украинских беспилотных летательных аппаратов, 4195 танков и других боевых бронированных машин, 361 зенитный ракетный комплекс, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4619 единиц военной автомобильной спецтехники.