Москва, , 13:55 — REGNUM Обеспечение возможности строительства авианосцев является приоритетным направлением для судостроения России. Об этом говорится в новой российской Морской доктрине, которая ранее была утверждена указом президента РФ Владимира Путина.

Авианосец Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приоритетными направлениями судостроительного комплекса Российской Федерации являются <…> Обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-Морского Флота», — говорится в документе.

Кроме того, в числе приоритетов для российского судостроения названы внедрение передовых цифровых технологий, цифровых платформ на всех этапах жизненного цикла кораблей, судов и морской техники; а также обеспечение максимальной локализации судостроительного производства на территории России.

Помимо этого, в доктрине отмечается повышение роли и эффективности государственного регулирования в сфере судостроения и сохранение государственного контроля над стратегически значимыми организациями кораблестроения и судостроения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в новой российской Морской доктрине говорится, что курс Соединённых Штатов на доминирование, а также увеличение активности Североатлантического альянса (НАТО), являются главной угрозой национальной безопасности России в Мировом океане.