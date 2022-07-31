Москва, , 13:54 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Терновая, Семеновка, Пришиб, Петропавловка, Яковенково Харьковской области. Об этом 31 июля сообщили в Минобороны России.

БПЛА Mil.ru

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«Кроме того, перехвачено в воздухе 11 снарядов реактивной системы залпового огня над н.п. Долгенькое и Синичено Харьковской области, Новоивановка, Алчевск Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Макеевка, Моспино ДНР», — отмечается в сообщении.

Также в рамках контрбатарейной борьбы в районе н. п. Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица М777 производства США.

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