Москва, 31 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Терновая, Семеновка, Пришиб, Петропавловка, Яковенково Харьковской области. Об этом 31 июля сообщили в Минобороны России.

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«Кроме того, перехвачено в воздухе 11 снарядов реактивной системы залпового огня над н. п. Долгенькое и Синичено Харьковской области, Новоивановка, Алчевск Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Макеевка, Моспино ДНР», — отмечается в сообщении.

Также в рамках контрбатарейной борьбы в районе н. п. Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица М777 производства США.