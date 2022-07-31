Москва, 31 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В рамках контрбатарейной борьбы в районе н. п. Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица М777 производства США. В районе Николаевки — пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и транспортно-заряжающая машина. Об этом 31 июля сообщили в Минобороны России.

Sleepyr00t Гаубица М777А2

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Также подавлено: 9 взводов РСЗО «Град», 4 артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б», 5 артиллерийских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Веселое, Раздоловка, Зайцево, Звановка, Дзержинск, Новгородское, Орловка и Курахово ДНР.

Кроме того, к результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Белогорка, Потемкино Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники.