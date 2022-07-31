Москва, , 13:47 — REGNUM В результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Белогорка, Потемкино Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники. Об этом 31 июля сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, за минувшие сутки на Украине поражено 13 пунктов управления ВСУ, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска ДНР, и живая сила и военная техника противника в 227-и районах.

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