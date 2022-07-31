Москва, , 13:45 — REGNUM За минувшие сутки на Украине поражено 13 пунктов управления ВСУ, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска ДНР, а также живая сила и военная техника противника в 227-и районах. Об этом 31 июля сообщили в Минобороны России.

ВС России Министерство обороны России

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Кроме того, в Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова.

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