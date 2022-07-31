Ставрополь, 31 июля 2022, 13:43 — REGNUM Специалисты компании «НоваВинд» (входит в Росатом) выполнили заливку первого фундамента на площадке строительства Труновской ветроэлектростанции (ВЭС) в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба АО «НоваВинд».
Труновская ВЭС будет состоять из 38 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Таким образом, суммарная мощность ветроэлектростанции составит 95 МВт, что позволит ежегодно вырабатывать 225 млн кВт. ч.
В компании отмечают, что Ставропольский край стал ключевым регионом для ветроэлектрических проектов Росатома. В крае уже введены в эксплуатацию четыре ВЭС мощностью от 60 МВт до 210 МВт. Ведутся работы по строительству и запуску ещё трёх ветроэлектростанций.
Новый дивизион Росатома АО «НоваВинд» создан для консолидации усилий госкорпорации в сфере ветроэнергетики. Общий объём проектов «НоваВинд» составляет около 1,7 ГВт установленной мощности.