Ставрополь, , 13:43 — REGNUM Специалисты компании «НоваВинд» (входит в Росатом) выполнили заливку первого фундамента на площадке строительства Труновской ветроэлектростанции (ВЭС) в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба АО «НоваВинд».

Ветроэлектростанция Dual Freq

Труновская ВЭС будет состоять из 38 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Таким образом, суммарная мощность ветроэлектростанции составит 95 МВт, что позволит ежегодно вырабатывать 225 млн кВт. ч.

В компании отмечают, что Ставропольский край стал ключевым регионом для ветроэлектрических проектов Росатома. В крае уже введены в эксплуатацию четыре ВЭС мощностью от 60 МВт до 210 МВт. Ведутся работы по строительству и запуску ещё трёх ветроэлектростанций.

Новый дивизион Росатома АО «НоваВинд» создан для консолидации усилий госкорпорации в сфере ветроэнергетики. Общий объём проектов «НоваВинд» составляет около 1,7 ГВт установленной мощности.