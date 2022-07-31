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«Специальная военная операция России на Украине»
ВКС России нанесли удар по пункту дислокации нацформирования «Кракен»*
*запрещённая в России организация
Москва,
31 июля 2022, 13:43 — REGNUM В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории механического техникума имени Морозова. Об этом 31 июля сообщили в Минобороны России.
Су-34 ВКС России
Александр Маркин
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«В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350-ти националистов. Также, уничтожено 11 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.
Также высокоточным оружием воздушного базирования в районе н. п. Кодема ДНР нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ.
* — организация, деятельность которой запрещена в РФ
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.