* запрещённая в России организация

Москва, , 13:43 — REGNUM В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории механического техникума имени Морозова. Об этом 31 июля сообщили в Минобороны России.

Су-34 ВКС России Александр Маркин

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«В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350-ти националистов. Также, уничтожено 11 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

Также высокоточным оружием воздушного базирования в районе н. п. Кодема ДНР нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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