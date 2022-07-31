Рим, 31 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Как сообщает итальянское издание Calciomercato, римский клуб «Лацио» может подписать 27-летнего флангового защитника лондонского «Челси» и сборной Италии Эмерсона.

ФК «Лацио»

По информации источника, речь идет о годичной аренде Эмерсона с правом выкупа защитника римским клубом за 8 миллионов евро. Текущее соглашение Эмерсона с «Челси» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает итальянца в 14 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эмерсон, выступая за французский «Лион» на правах аренды, принял участие в 29 матчах Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.