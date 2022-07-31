Москва, 31 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Высокоточным оружием воздушного базирования в районе н. п. Кодема ДНР нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 31 июля сообщили в Минобороны России.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

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«Уничтожено до 50 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова.