31 июля 2022 | Время чтения 7 мин

На данный момент на вооружении ВС США не стоит ни одного образца гиперзвукового оружия. Даже по наиболее продвинутому гиперзвуковому проекту ARRW Соединённые Штаты отстают от России как минимум на шесть лет.

Владимир Васильев, , 15:41 — REGNUM Исследовательская служба Конгресса США (The Congressional Research Service — CRS) 20 июля 2022 года опубликовала обновлённый отчёт «Гиперзвуковое оружие: справочная информация и вопросы для конгресса».

Гиперзвуковая ракета US Air Force

В документе говорится, что бюджетный запрос Пентагона на исследования в области гиперзвуковой техники на 2023 финансовый год составляет 4,7 миллиарда долларов — по сравнению с 3,8 миллиарда долларов в запросе на 2022 финансовый год. Агентство по противоракетной обороне США дополнительно запросило 225,5 миллиона долларов на оборону от гиперзвукового оружия.

Опираясь на этот доклад и другие открытые источники, посмотрим на основные американские программы в сфере гиперзвукового оружия и на степень их готовности.

Сухопутные войска США ведут программу Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). Речь идёт о колёсной пусковой установке наземного базирования, на которой будет размещаться транспортно-пусковой контейнер для двух ракет с дальностью полёта более 2775 километров.

Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) U. S. Army

Ракета LRHW представляет собой двухступенчатую твёрдотопливную баллистическую ракету средней дальности AUR (All-Up-Round) с гиперзвуковым планирующим боевым блоком C-HGB (Common Hypersonic Glide Body), имеющим скорость более 5 Махов. Боевой блок будет иметь обычное, неядерное оснащение.

В какой-то степени LRHW — это реинкарнация ракетной системы средней дальности Pershing II. Единственное, ракета Pershing II имела моноблочную ядерную боевую часть мощностью от 5 до 80 килотонн.

На 2023 финансовый год на программу LRHW запрошено 806 миллионов долларов на разработку и 249 миллионов долларов на закупку основного наземного вспомогательного оборудования. Лётные испытания LRHW планировались на 2022 финансовый год, который заканчивается 30 сентября 2022 года. Однако о них ничего не известно.

Развёртывание экспериментального прототипа намечено на 2023 финансовый год, который начнётся 1 октября 2022 года. Речь идёт о постановке на опытно-боевое дежурство одной батареи. Штатная батарея системы LRHW будет включать четыре двухконтейнерные пусковые установки и одну машину управления огнем.

Таким образом, фиксируем явное отставание программы от графика: 2022 финансовый год на исходе, а не было проведено ни одного лётного испытания. Соответственно, планы по постановке на опытно-боевое дежурство первой батареи LRHW в 2023 финансовом году явно нереалистичны.

ВМС США ведут разработку системы гиперзвукового оружия морского базирования в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS). Эта та же система LRHW с ракетой AUR и с гиперзвуковым планирующим боевым блоком C-HGB, только для развёртывания на морских надводных и подводных платформах.

Conventional Prompt Strike (CPS) United States Navy

На 2023 год ВМС США запросили на разработку программы CPS 1,205 миллиарда долларов. Согласно бюджетным документам флота на 2023 финансовый год, к 2025 финансовому году планируется провести испытания в поддержку развёртывания CPS на эсминцах класса Zumwalt.

В отчёте Исследовательской службы Конгресса США сообщается: «Хотя представители ВМС США ранее озвучивали намерения по достижению «ограниченных эксплуатационных возможностей» CPS на подводных лодках класса Ohio уже к 2025 финансовому году и на подводных лодках класса Virginia к 2028 финансовому году, а также намерения в конечном итоге развернуть это гиперзвуковое оружие и на эсминцах класса Arleigh Burke, такие планы не отражены в бюджетных документах на 2023 финансовый год».

Очевидно, что без успешных лётных испытаний варианта наземного базирования в виде LRHW никакого реального продвижения по программе CPS не будет. А они даже не начинались. И лишь после можно будет вести речь об испытаниях с морских носителей, сначала — с надводных, а потом — и с подводных.

Военно-воздушные силы США работают над созданием гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Её скорость должна быть в пределах 6-8,5 Маха, а дальность полёта — около 1600 километров.

AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) U. S. Air Force

В течение 2021 года все три попытки испытательного пуска ARRW закончились фиаско: 5 апреля и 15 декабря ракета вообще не отделилась от носителя, а 28 июля не сработал ускоритель.

14 мая и 12 июля 2022 года были проведены успешные лётные испытания данной ракеты. В обеих случаях ARRW успешно отделилась от стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress и, произведя запуск твердотопливного ускорителя, совершила полёт, достигнув заданной скорости более 5 Махов, хотя при этом она не была оснащена полезной нагрузкой в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG).

Программа ARRW также существенно отстаёт от графика. По существовавшим ранее планам, эта ракета должна была быть готова к серийному производству к 31 декабря 2022 года. Однако на конец 2022 года запланировано лишь первое лётное испытание комплектной ракеты с боевым блоком.

Об этом говорит и бюджетный запрос ВВС США. На 2023 финансовый год запрошено 115 миллионов долларов на разработку программы ARRW, а также 47 миллионов долларов на закупку данных ракет в 2023 финансовом году. Тем не менее официальные лица ВВС заявили, что они подадут запрос, чтобы средства на закупку ракет перевести на разработку данной программы. Ракета не готова, закупать нечего.

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) совместно с ВВС США занимается проектом Tactical Boost Glide (TBG), гиперзвуковым планирующим блоком, имеющим скорость более 7 Махов. На эту программу на 2023 финансовый год запрошено 30 миллионов долларов. Данный блок собираются использовать как для гиперзвуковой системы воздушного базирования, так и для интеграции с системой вертикального пуска ВМС США (Navy Vertical Launch System).

По программе DARPA под названием Operational Fires (OpFires) шла разработка перспективного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности наземного базирования с боевым блоком TBG для Сухопутных войск США. 13 июля 2022 года было проведено первое успешное лётное испытание данной ракеты. В пресс-релизе DARPA сообщалось, что «испытания продемонстрировали комплексную технологическую проверку ключевых компонентов, включая ракетный двигатель первой ступени, транспортно-пусковой контейнер и пусковой ракетный модуль (Мissile round pallet — MRP)».

Предполагается, что максимальная дальность поражения комплекса OpFires может составить 1600-1800 километров. Однако на 2023 финансовый год DARPA не запросило средства на OpFires. Похоже, что СВ США сделали выбор в пользу ракетного комплекса наземного базирования LRHW. DARPA заявило, что «в рамках программы OpFires в 2022 году будет завершён критический обзор интегрированной системы», очевидно, для определения дальнейших перспектив данной системы.

Кроме того, в рамках совместной работы с ВВС США DARPA занимается программой Hypersonic Airbreathing Weapon Concept (HAWC). Речь идёт о гиперзвуковой ракете воздушного базирования, имеющей меньшие размеры, чем ракета типа ARRW. Следовательно, такие ракеты смогут запускаться с более широкого спектра воздушных платформ. DARPA успешно испытало HAWC в марте и июле 2022 года, запустив её со стратегического бомбардировщика B-52H.

На 2023 финансовый год Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США запросило 60 миллионов долларов на MoHAWC — программу-преемницу HAWC. В рамках MoHAWC будут разрабатываться технологии для использования в перспективных гиперзвуковых крылатых ракетах воздушного базирования.

Подведём итоги анализа состояния дел в сфере разработки Соединёнными Штатами гиперзвукового оружия. На текущий момент на вооружении ВС США не стоит ни одного образца оружия данного типа.

Наиболее продвинутым проектом является программа создания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Надо полагать, что в 2023 финансовом году будут продолжены лётные испытания этой системы. Постановка её на опытно-боевое дежурство ожидается не ранее 2024 финансового года, т.е. после 1 октября 2023 года.

Отметим, что ARRW в какой-то степени является аналогом российского гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал», который встал на опытно-боевое дежурство ещё с 1 декабря 2017 года. А 18 марта 2022 года состоялось его первое боевое применение в ходе специальной военной операции на Украине.

Таким образом, даже по наиболее продвинутому гиперзвуковому проекту ARRW Соединённые Штаты отстают от России как минимум на шесть лет. Также очевидно, что русская инженерная мысль на данном направлении не стоит на месте.