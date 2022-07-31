Кемерово, 31 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области 1 августа в большинстве районов ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы и град. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

38. mchs. gov.ru Град

«Переменная облачность. Ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, днём возможен град. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-восточный: ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днём — +23…+28 °C», — уточняется в прогнозе.

Прогноз показателя горимости на 1 августа — горимость первого, местами второго классов.